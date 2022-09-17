Во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого оборудовали застенок, где подвергали пыткам гражданских.

В Казачьей Лопане Харьковской области обнаружили подвальное помещение так называемой "Народной милиции", где во время оккупации российская армия пытала людей.

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Об этом сообщает в Telegram-канале Офис генерального прокурора.

"17 сентября руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по факту колаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) провело осмотр в помещении так называемой "Народной милиции пгт Казачья Лопань". Правоохранители установили, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого оборудовали застенок, где подвергали пыткам гражданских", - говорится в сообщении.

Во время осмотра изъяты документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции.

В ОГП добавили, что в настоящее время установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в пгт Казачья Лопань, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков.

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