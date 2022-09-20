Люди находились там от нескольких недель до месяцев.

Правоохранители показали, как выглядит база российских оккупантов в Изюме, где захватчики устроили застенок.

Фотографии опубликовал руководитель следственного управления Нацполиции в области Сергей Болвинов на своей странице в социальной сети Facebook.

Захватчики во время оккупации устроили тюрьму и комнату пыток в отделении полиции. По словам Болвинова, следователи нашли там журналы со списком задержанных и инструменты пыток - электрические кабели.

Видео дня

Сейчас они изучают камеры, в которых держали людей, собирая доказательную базу для суда. На месте изымают образцы ДНК и отпечатки пальцев.

"В темных подвальных камерах люди находились от нескольких недель до месяцев, даже не всегда понимая, чего именно от них хотят оккупанты. Как и всегда, всюду, где были рашисты - помойка. Пустые бутылки, коробки, матрасы, лохмотья однозначно указывают - здесь жили россияне", - добавил руководитель следственного управления.

Ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружили 10 пыточных.

Вблизи города Изюм нашли около 445 захоронений. Во время эксгумации следователи нашли тело мужчины, которому отрезали мошонку.

Мэр Изюма сообщил, что эксгумация тел убитых продлится почти две недели.

Вас также могут заинтересовать новости: