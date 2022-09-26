В селе Липцы обнаружено помещение, где размещалась так называемая "народная милиция" "ЛНР".

В селе Липцы Харьковской области обнаружено застенок российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в недавно освобожденном от оккупантов селе Липцы в Харьковской области. Застенок, который захватчики называли "подвалом", был обустроен в помещении, где размещалась так называемая "народная милиция" "ЛНР", - говорится в сообщении.

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В частности, боевики этой террористической организации и российские военные незаконно сажали туда местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом.

По информации СБУ, рашисты применяли к заключенным жестокие пытки, после чего силой вывозили их на территорию РФ.

В связи с этим в рамках начатого ранее уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для установления всего круга лиц, пострадавших от пыток оккупантов, а также всех военных преступников, причастных к издевательству над гражданским населением.

Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут впоследствии переданы в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы ни один из них не избежал ответственности.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковская область освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тыс. украинцев.

16 сентября стало известно, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружены 10 застенков.

В Казачьей Лопане на Харьковщине обнаружили подвальное помещение так называемой "Народной милиции", где во время оккупации российская армия пытала людей.

В освобожденном от российской оккупации Купянске Харьковской области обнаружили очередную пыточную российских захватчиков, где они издевались над людьми.