Уже известно, что там держали в совершенно нечеловеческих условиях как наших сограждан, так и иностранцев.

На территории ряда населенных пунктов освобожденной Харьковщины обнаружены оккупантские застенки.

Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информируя о работе полиции в Балаклее, Изюме, Купянске и других населенных пунктах Харьковской области после их освобождения Вооруженными силами Украины.

"На территории ряда населенных пунктов Харьковской области нами обнаружены с помощью местного населения застенки, в коих держали в абсолютно нечеловеческих условиях наших сограждан, а также иностранцев. Речь шла о гражданах одной из азиатских стран, которые, будучи мирными иностранными студентами, пытались выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию. Они были остановлены российскими военными, незаконно задержанные подвергались пыткам", - рассказал Енин.

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По его словам, все эти следы военных преступлений сейчас тщательно документируются правоохранителями.

"По опыту Бучи мы прекрасно понимаем, что самые ужасные преступления могут быть разоблачены только со временем. Мы уже столкнулись с эксгумацией отдельных тел не только с признаками насильственной смерти и пыток — отрезанные уши и все такое. Это еще только начало", - отметил Енин.

Он также сказал, что сейчас уже есть достаточно четкое представление о количестве граждан, которые сотрудничали с врагом.

"В основном это люди не то что третьего, четвертого класса. Мы увидели, в каких условиях они служили. Извините, но там, где работали, почти рядом ходили в туалет. Это если говорить о качестве людей", - отметил Енин.

Говоря о тех наших согражданах, кто пришли на службу к русским, он сообщил, что 99% — это бывшие сотрудники даже не полиции, а еще милиции, которых выгоняли за разного рода злоупотребления, алкоголизм, торговлю вещественными доказательствами, взяточничество и тому подобное. Некоторые из этих людей даже уже успели быть пойманными с поличным российскими оккупантами.

По словам Енина, есть единичные случаи перехода на сторону врага и сотрудников полиции. "Как только нам стало известно о том, что эти люди перешли на российскую сторону еще в конце февраля этого года, они были немедленно уволены из рядов Национальной полиции, именно на основе материалов Департамента внутренней безопасности ГБР, которое накапливало материалы и сообщало о подозрении предателям. Подчеркну, что количество этих людей крайне незначительно. На Харьковщине речь шла не более чем о 20-30 человек", - сказал Енин.

Он отметил, что так же и старосты, руководители ОТГ в подавляющем большинстве отказывались от сотрудничества с врагом. А тех, кто такое желание все же продемонстрировали, по словам Енина, кара настигла даже быстрее, чем украинское правосудие.

"Они пытались бежать с оккупантами. Во-первых, их в достаточно нечеловеческих условиях держали сами оккупанты — в так называемых "отстойниках", отдавая им третью или четвертую очередь для эвакуации. Во-вторых, каким-то чудом их жилища почему-то горели, как только они покидали свои здания и убегали вместе с оккупантами", - сказал замминистра.

Напомним, на Харьковщине оккупанты неделю держали в подвале пятерых детей.

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