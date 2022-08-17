Враг ведет наступление неподалеку Лебяжьего и Базалиевки.

В Харьковской области продолжается наступление оккупантов, идут бои.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг, с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны, продолжает активно вести разведку БпЛА. Осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементьевки и еще восемнадцати населенных пунктов.

"Нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпаново. Ведет наступление неподалеку Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минируют местность - на этот раз возле Лебяжьего", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. С территории республики беларусь, российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Житомирской области. Сохраняется угроза дальнейших ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник враг не прекращает обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

Ранее стало известно, что 16 августа в Харькове прозвучала серия мощных взрывов во время воздушной тревоги. Россияне ударили по пяти из девяти районов города.

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