В результате вражеского обстрела города Чугуев погибли женщина и мужчина.

В городе Чугуев Харьковской области есть жертвы ракетного удара российских оккупантов, во время которого был поврежден Дом культуры и школа.

Погибли два человека, сообщил в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его данным, спасатели изъяли из-под завалов Дома культуры тело 36-летнего мужчины.

Чиновник добавил, что ранее во время разбора завалов было найдено тело 30-летней женщины.

Напомним, российские войска вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля и начали обстреливать военные и гражданские объекты, в частности, в Харьковской области, были жертвы и пострадавшие.

Противники обстреляли гражданскую инфраструктуру Чугуева 25 июля - попали в Дом культуры и школу. В одном из помещений находились люди, и они оказались под завалами. В результате вражеского обстрела города ранения получили два человека.

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