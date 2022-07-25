Сегодня ночью российские войска обстреляли Чугуев на Харьковщине.

В результате обстрела Чугуева ранены два человека, под завалами еще могут находиться люди.

Об этом в Facebook сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, в результате обстрела разрушены районный дом культуры, где в подвале прятались от обстрелов гражданские, дом офицеров и лицей где никто не находился. Также повреждены жилые дома и есть попадание в землю. Некоторые ракеты были сбиты ВСУ.

По предварительной информации, обстрел был осуществлен рашистами ЗРК С300, сообщил правоохранитель.

"На данный момент под завалами дома культуры могут находиться трое гражданских (две женщины и мужчина), но они не отзываются. Проводится разбор завалов. Известно о двух раненых", - сообщил он.

Правоохранитель отметил, что следователи, криминалисты Чугуевского РУП и следственного управления работают с самого утра, для фиксации преступлений и для помощи жителям.

По состоянию на 09:30 из-под завалов Дома культуры освободили 3 человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, отметив, что на месте спасатели продолжают разбирать завалы.

"Дом культуры, где в подвале прятались люди, фактически уничтожен оккупантами. Три человека спасатели уже освободили из-под завалов, но в подвале еще находились люди, все службы продолжают работать", - написал он.

Напомним, оккупанты ночью ударили ракетами по Чугуеву на Харьковщине, в результате чего разрушена школа и Дом культуры, где находились мирные жители. Горожан призвали сохранять спокойствие и по возможности ограничить передвижение по улицам города.

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