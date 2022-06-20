Человек подорвался на мине противника в Циркунах, отметили в Харьковской областной военной администрации.

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов в Харьковской области ранены 8 гражданских, трое из них - дети.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Так, в г. Люботин враг нанес ракетный удар по учебному заведению. Предварительно, пострадавших нет. В Богодуховском районе обстреляно с. Барановка, поврежден частный дом. Обстрелам подверглась Малая Даниловка.

"В Балаклее 2 человек ранены, в с. Ивановка Изюмского района - 3, в том числе дети 13 и 14 лет. Обстрелам подвергся Чугуев - 1 пострадавший. В Первомайском Лозовского района ранен ребенок 13 лет. В Шевченково Купянского района также 1 пострадавший", - сообщил он.

В Изюмском районе до сих пор продолжается ликвидация пожара на нефтеперерабатывающем предприятии, которое подверглось удару российских оккупантов 18 июня.

Тем временем в с. Циркуны Харьковского района местный мужчина 74 лет подорвался на российской мине. Госпитализирован с ранениями.

Напомним, РФ вторглась на украинскую территорию ранним утром 24 февраля и начала полномасштабную войну. Противник сначала бомбил военные объекты, а затем - и гражданские, в частности, в Харькове и области, были жертвы и пострадавшие.

18 июня стало известно, что противники обстреляли промзону Харькова ракетами с тепловыми ловушками.

Вас также могут заинтересовать новости: