Утром враг обстрелял из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Россияне не унимаются с обстрелами Никопольщины. Наутро накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии сам Никополь и Марганецкую громаду. Туда прилетели почти 30 снарядов. Люди невредимы. Представители ГСЧС проводят обследование обстрелянных территорий. Выясняют детали", - сообщил он.
Резниченко также подчеркнул, что в других районах области пока спокойно.
Ситуация в Никополе
Никополь на Днепропетровщине каждый день страдает от обстрелов россиян. Так, ночью 18 ноября оккупанты ударили по городу из РСЗО. Россияне выпустили по жилым кварталам более 40 снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших.
Несколько дней назад ночью российские оккупанты снова обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину. На этот раз захватчики увеличили количество снарядов до 70.
А ночью против 26 ноября российские военные выпустили по Никопольском района почти 60 снарядов из реактивных систем залпового огня "Градов" и тяжелой артиллерии.