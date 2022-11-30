Обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели.

Утром враг обстрелял из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне не унимаются с обстрелами Никопольщины. Наутро накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии сам Никополь и Марганецкую громаду. Туда прилетели почти 30 снарядов. Люди невредимы. Представители ГСЧС проводят обследование обстрелянных территорий. Выясняют детали", - сообщил он.

Резниченко также подчеркнул, что в других районах области пока спокойно.

Видео дня

Никополь на Днепропетровщине каждый день страдает от обстрелов россиян. Так, ночью 18 ноября оккупанты ударили по городу из РСЗО. Россияне выпустили по жилым кварталам более 40 снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Несколько дней назад ночью российские оккупанты снова обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину. На этот раз захватчики увеличили количество снарядов до 70.

А ночью против 26 ноября российские военные выпустили по Никопольском района почти 60 снарядов из реактивных систем залпового огня "Градов" и тяжелой артиллерии.

Вас также могут заинтересовать новости: