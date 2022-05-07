Но легкомысленно относиться к возможности применения ядерного оружия не стоит, считает директор ЦРУ.

Центральное разведывательное управление США не видит признаков того, что Россия готовится развернуть тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом на конференции, организованной Financial Times заявил директор ЦРУ Билл Бернс

"Как разведывательное сообщество мы не видим на данный момент практических доказательств того, что Россия планирует развертывание или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия", — сказал Бернс.

Но легкомысленно относиться к возможности применения ядерного оружия не стоит.

"Учитывая бряцание оружием, которое мы слышали от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям. Поэтому мы, как разведывательная служба, очень сосредоточены… на этих возможностях в тот момент, когда ставки для России очень высоки", - говорит он.

Бернс заверил, что отследить подготовку ядерного удара вполне возможно - в частности, через спутниковые снимки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Позже он снова не исключил такую возможность, однако в МИД РФ заявили, что ядерное оружие против использовать не будут.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.

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