США переживают энергетический кризис из-за ударов Украины по России, - Бессент

Кроме того, министр сообщил, что Иран получит некоторые поставки из России.

Сейчас США переживают энергетический кризис, ведь Украина решила наносить удары по российским энергетическим объектам, что создает ценовое давление во всем мире. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент, передает Clash Report.

Также он рассказал, что Иран получит некоторые поставки из России, однако если США закроют иранские авиакомпании, что, по словам Бессента, страна и сделает, то объемы поставок значительно сократятся.

"На самом деле они не получают прямой финансовой поддержки от России", - добавил министр.

Видео дня

По его словам, Китай закупает иранскую нефть, однако в море осталось лишь около 30 млн баррелей этого продукта, ведь запасы иссякают.

Кроме того, Бессент высказался о целях США в Иране:

"Цель здесь не обязательно заключается в том, чтобы привести к падению режима. Это может произойти; возможно, народ восстанет. Некоторые иранские лидеры - закаленные военные ветераны. Но в целом люди предпочитают, чтобы их головы оставались на шее".

Удары Украины по России - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня, 2 сентября, в российской Перми горел завод по производству ракетных двигателей. Это одно из ключевых предприятий ракетно-космической и машиностроительной отраслей РФ. Такой завод специализируется на производстве ракетных двигателей, а также комплектующих для аэрокосмической и авиационной отраслей.

Также сообщалось, что дроны атаковали стратегический порт РФ в Ленинградской области. Известно, что через этот порт проходят значительные объемы нефти и нефтепродуктов, угля, удобрений, сжиженного газа и других грузов.

Вас также могут заинтересовать новости: