Украина официально сообщила ICAO об опасности осуществления полетов в небе РФ, – Сибига

Украина призывает авиакомпании и правительства других государств избегать российского воздушного пространства.

Украина официально уведомила Международную организацию гражданской авиации об опасности выполнения полетов самолетами гражданской авиации в воздушном пространстве Российской Федерации. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X.

"Украина официально сообщила Международной организации гражданской авиации (ICAO) о том, что российское воздушное пространство не является безопасным для гражданской авиации из-за усиленной военной активности. Мы настоятельно призываем всех избегать его", – отмечается в сообщении.

Как отметил глава МИД, Россия намеренно игнорирует текущие угрозы, являющиеся результатом её агрессии против Украины. Эта агрессия в последние годы уже привела к нескольким инцидентам.

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"В условиях резкого обострения террора России против Украины российское воздушное пространство становится все более опасным", – подчеркнул Сибига.

Министр пояснил, что Украина приняла ответственное решение уведомить ICAO, все авиакомпании и правительства с той целью, чтобы они проявляли осторожность даже в ситуации, когда Россия отказывается выполнить свою обязанность по соответствующему информированию.

"Мы хотим исключить возможность непреднамеренных инцидентов", – отметил Сибига.

Кроме того, как добавил глава МИД, война возвращается в Россию. Между тем Украина реализует своё неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.

Воздушное пространство РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнерам и авиакомпаниям, осуществляющим рейсы в российские города, с заявлением о том, что российское небо становится полностью опасным. Отныне нужно будет учитывать, что в российском воздушном пространстве будут летать ударные дроны. По словам президента, российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает её небо.

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