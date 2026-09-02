Нацбанк выпустил памятную монету в честь 30-летия гривни

Тираж монеты составит до 5 000 штук.

В честь 30-летия гривни, которое отмечается 2 сентября, Национальный банк ввел в обращение серебряную памятную монету "К 30-летию денежной реформы в Украине".

В пресс-службе регулятора напомнили, что денежная реформа длилась две недели – со 2 по 16 сентября 1996 года. В этот период купоно-карбованцы свободно и без ограничений обменивались на новую денежную единицу – гривню. И уже с 17 сентября 1996 года гривня стала единственным законным средством платежа на всей территории Украины.

Памятная монета имеет номинал 1 гривня, изготовлена из серебра 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г. Монета украшена локальной позолотой.

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На аверсе воспроизведен дизайн оборотной монеты номиналом 1 гривня образца 2018 года. На реверсе – дизайн первой оборотной монеты номиналом 1 гривня, которая находилась в обращении до 2018 года (постепенно изымается из обращения). Тираж – до 5 000 штук.

Памятные монеты в Украине – последние новости

Украинская памятная монета "Держим строй!" одержала победу в номинации "Самая вдохновляющая монета" и вошла в десятку лучших монет мира по итогам международного конкурса "Монета года".

28 августа НБУ ввел в обращение две новые памятные монеты из тематической серии "Мы сильны. Мы вместе", посвященной единству Украины и её регионам – это монеты "Мы сильны. Мы вместе. Днепропетровская область" и "Мы сильны. Мы вместе. Кировоградская область".

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