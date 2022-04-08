Некоторые из тел уже идентифицированы.

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов отмечает, что 40 погибших из массового захоронения в Буче - это мирные жители, которые не оказывали никакого сопротивления.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что сегодня полиция Киевщины провела осмотр погибших в одном из самых масштабных мест захоронения гражданских лиц, убитых русскими оккупантами.

"Во время оккупации Бучи российские захватчики регулярно открывали огонь по гражданскому населению. Часть мирных жителей погибла во время обстрелов города артиллерией. Среди убитых оккупантами - мирные жители, мужчины и женщины в возрасте от 40 до 60 лет", - констатировал Небитов.

Он отметил, что следователи и криминалисты осмотрели тела погибших и зафиксировали военные преступления агрессора. Некоторые из тел уже идентифицированы. В дальнейшем они будут направлены для проведения соответствующих экспертиз и определения причин гибели.

"Судебно-медицинские эксперты предварительно отметили обнаруженные на телах погибших пулевые ранения в голову и тело. Это говорит о том, что многие мирные люди погибли от выстрела из автоматического оружия или снайперской винтовки", - отметил начальник полиции Киевщины.

Как сообщал УНИАН, после освобождения города Буча Киевской области от российских оккупантов в городе были обнаружены сотни тел погибших жителей, многие из них были замучены.

По состоянию на вечер 4 апреля в Буче было идентифицировано более 300 убитых и замученных людей.

Сегодня, 8 апреля, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в Буче началась эксгумация тел с места массового временного захоронения.

Она отметила, что у церкви большая могила - коммунальщики похоронили в ней жертв военных преступлений - погибших после обстрелов и убийств. "Ориентировочно здесь 67 тел. Каждое осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Из тех, кого получили, в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались лишь фрагменты", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, часть погибших были с документами, а остальных придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.

Позже в этот же день Венедиктова сообщила, что в Буче на сегодня обнаружены тела 185 человек, некоторых из людей добивали выстрелами.

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