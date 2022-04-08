Украина рассчитывает на поддержку ЕС в привлечении к международной уголовной ответственности всех виновных в преступлениях против человечности, совершенных Россией в Буче и других городах Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которые прибыли с визитом в нашу страну, посетили Бучу в Киевской области.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Посетили Бучу. Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами", - говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что Украина совместно с европейскими партнерами работает над тем, чтобы как можно быстрее остановить агрессора.

"Военные преступления и преступления против человечности, совершенные РФ в Буче и других городах Украины, требуют немедленных действий международного сообщества. Рассчитываем на поддержку ЕС в привлечении всех виновных к международной уголовной ответственности", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочного проведения независимого расследования преступлений российских оккупантов в Киевской области.

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