Экипажи украинских дронов не впечатляются, выслеживая российские военные мотоциклы.

На видео, снятом украинским подразделением беспилотников, запечатлен один из бронированных штурмовых мотоциклов российских военных с грубым камуфляжем вокруг приваренной защиты от дронов.

Как пишет Forbes, это был не совсем двухколесный эквивалент российских неуклюжих "танков-черепах" в металлическом корпусе, но он был близок к этому - и почти наверняка имел все те же недостатки, что и танки-черепахи: плохую мобильность и обзорность.

Как только украинский дрон заметил квадратный замаскированный мотоцикл, беспечно едущий по грунтовой дороге средь бела дня, исход был почти предопределен. Взрывоопасный дрон с видом от первого лица украинской ударной группы Apachi FPV преследовал мотоцикл и взорвал его.

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"Возможно, гонщик или гонщики не видели приближающегося дрона. Достаточно сложно что-то увидеть сквозь громоздкие металлические клетки, которые российские экипажи приваривают к новым боевым мотоциклам в отчаянной попытке защитить их от беспилотников FPV. Вероятно, еще сложнее, когда эти клетки завернуты в камуфляж", - пишет аналитик.

Потеряв огромное количество бронетехники на Украине, российские военные отчаянно нуждались в транспортных средствах и начали скупать недорогие китайские гольф-кары, а также китайские и беларуские мотоциклы для бездорожья.

Солдаты ездили на легких четырехколесных транспортных средствах и еще более легких двухколесных транспортных средствах, по крайней мере, со времен Первой мировой войны.

Сто лет спустя российские военные, испытывающие все большую нехватку транспортных средств, возродили эту идею – но только потому, что у них было мало другого выбора. Идея заключалась в том, чтобы мотовойска подъехали к украинским позициям быстрее, чем украинцы успели отреагировать. Оказавшись на расстоянии стрелкового оружия, мотоциклисты спешились бы и начали сражаться.

На практике мотоциклы не были ни достаточно маленькими, чтобы избежать обнаружения украинскими дронами-разведчиками, ни достаточно быстрыми, чтобы уклоняться от ударов взрывных FPV-дронов. Когда в начале прошлого месяца российские мотоциклисты атаковали позиции, занимаемые украинской 79-й десантно-штурмовой бригадой, россиянам "били по зубам" дроны, заявили в бригаде.

Через несколько недель после того, как первые мотоциклетные отряды отправились в бой, некоторые из выживших начали устанавливать на свои средства клетки для защиты от дронов, по сути копируя практику, которая превратила некоторые российские танки в танки-черепахи с усиленной броней.

Но 40-тонный танк с 1000-сильным двигателем справляется с дополнительной броней гораздо лучше, чем 200-фунтовый 100-сильный мотоцикл для бездорожья.

"Россияне, похоже, усугубляют свою ошибку, добавляя камуфляж к броне каркаса некоторых мотоциклов, что ухудшает видимость для гонщиков, а также их мобильность. Хуже того, камуфляж плохо спроектирован, ведь он на российском военном мотоцикле, пораженном ударной группой Apachi FPV, на самом деле подчеркивал квадратную форму каркаса мотоцикла, заставляя мотоцикл выделяться на ландшафте, а не сливаться с ним", - отмечается в статье.

Российские танки-черепахи

Российские танки-черепахи для разминирования продолжают развиваться, но недостаточно быстро, чтобы спастись от атак. Благодаря все более опасным украинским FPV-дронам и другим тяжелым боеприпасам, их удается успешно "минусовать".

Как пишет Forbes, среди всех танков-черепах, есть один, который можно назвать наиболее совершенным - это танк на базе 41-тонного четырехместного Т-62. Он впервые появился на востоке Украины в начале апреля.

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