Впрочем, украинцы уже научились эффективно противодействовать этим машинам, которые используют для разминирования.

Российские танки-черепахи для разминирования продолжают развиваться, но недостаточно быстро, чтобы спастись от атак. Благодаря все более опасным украинским FPV-дронам и другим тяжелым боеприпасам, их удается успешно "минусовать".

Как пишет Forbes, среди всех танков-черепах, есть один, который можно назвать наиболее совершенным - это танк на базе 41-тонного четырехместного Т-62. Он впервые появился на востоке Украины в начале апреля.

Совершенный танк-черепаха

Танк Т-62 "Черепаха" принадлежит 20-й гвардейской мотострелковой дивизии российской армии. Он хорошо прошел по минным полям под Марьинкой. Кроме того, российские военкоры утверждают, что танк пережил "10 прямых ударов".

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В любом случае танку не повезло на выходных, когда украинские силы подорвали его под Марьинкой. Как и все танки-черепахи, этот оснащен дополнительной металлической броней против дронов. Он имел ролики на передней части, которые помогали безопасно взрывать мины.

В отличие от других танков-черепах, у Т-62, по-видимому, была снята пушка или даже вся башня. Такое удаление имело смысл, поскольку танки-черепахи - это прежде всего машины для разминирования, чтобы помочь провести штурмовые группы через разминированную серую зону, которая обычно разделяет российские и украинские линии.

Кроме того, стойки, которые поддерживают металлический корпус танка, ограничивают поворот башни и почти не ослепляют экипаж в любом направлении, кроме прямого. При таких обстоятельствах танк все еще мог бы быть достойной машиной для разминирования, но это уже не настоящий танк.

"Аквариумы" черепах

На фронте у россиян уже есть "аквариумы" с черепахами. В течение первых нескольких недель экипажи танков-черепах выиграли от неожиданности, а также от серьезной нехватки артиллерии и ракет у украинских военных.

Танки-черепахи сначала действительно работали. В не одной схватке они успешно провели российские войска через минные поля, чтобы те могли атаковать украинские позиции.

Особую активность самодельные разминировщики проявляли в российской кампании у Часового Яра, что к западу от Бахмута.

"Российские войска все чаще используют танки и бронетехнику с приваренными металлическими пластинами для дополнительной защиты... и регулярно атаковали на рассвете и в сумерках", - сообщает Украинский центр оборонных стратегий.

"Я знаю, что люди смеются над этим, но я не думаю, что это сумасшедшая адаптация. Россияне приспосабливаются к конкретным условиям на поле боя", - написал Роб Ли, аналитик из Института исследований внешней политики в Филадельфии.

Но условия на поле боя изменились. Блокада американской помощи Украине завершилась в конце апреля, и Пентагон немедленно отправил Украине несколько огромных партий артиллерии и противотанковых ракет. В то же время украинцы разработали более тяжелую боеголовку для своих более крупных беспилотников FPV - предположительно, основываясь на боеголовке шведской противотанковой ракеты.

В начале мая украинские бригады получили значительно больше летального оружия. И аквариумы черепах стали гораздо более уязвимыми. Несколько самодельных разминировщиков столкнулись с артиллерией, ракетами, последовательными минами или более тяжелыми FPV.

Издание отмечает, что одна печально известная аквариумная черепаха по кличке "Гомосексуалист" съела цепочку мин и сгорела дотла. Экипаж бросил ее. Безпушечный Т-62 был подбит украинским FPV. Неизвестно, дрон нес одну из новых тяжелых боеголовок или просто удачно попал. В любом случае, "гибель черепах ускоряет упадок их вида", добавляет издание.

"Танки-черепахи" россиян

Как писал УНИАН, в начале апреля украинские операторы дронов были поражены, увидев на поле боя российский танк Т-72 с металлической крышей на корпусе и башне. Этот мутант оказался удачной находкой россиян в противостоянии FPV-дронам, и враг начал делать больше таких машин. Несмотря на нелепый вид некоторое время эти танки действительно были проблемой для ВСУ.

Однако изобретение оказалось очень узко специализированным. Как пишет Forbes, пока у ВСУ не было другого оружия кроме дронов, россияне могли использовать эти танки достаточно эффективно. Но как только США возобновили поставки оружия, украинская артиллерия вернулась в "игру", и антидроновая защита танков потеряла свою эффективность.

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