Сумма в десятки раз меньше, чем стоимость уничтоженной вражеской техники за месяц, отмечает командир Юрий Федоренко.

Военный озвучил цифры расходов на содержание одного батальона ударных БПЛА. Так, по словам командира батальона УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрия Федоренко, их потребность ежемесячно составляет около 70 млн грн. Об этом он сказал в интервью Армия TV.

"Мы считали, если без вооружения - батальон закомплектован всей военной техникой, бронированной техникой и всем необходимым, сколько мы стоим. Речь идет о топливе, продовольствии, форме, средствах БПЛА, которые выдаются государством и которые заходят за счет волонтеров - сколько все это стоит. Где-то ориентировочно 3,5 млн долларов - это мы стоим для государства и волонтеров сейчас на текущий момент. Плюс к этим 3,5 млн долларов мы еще тратим 18 млн грн ежемесячно на дополнительные комплектующие - батарейки, видеопередатчики, ночные камеры, антенны и т.д.", - сказал Федоренко.

Он отметил, что сумма кажется немалой, но она в десятки раз меньше, чем стоимость уничтоженной батальоном вражеской техники за месяц.

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"Мы посчитали в апреле, что где-то в районе 50 млн долларов мы намолотили техники, которая безвозвратная. То есть если экономически посчитать сколько мы забираем у врага, то это в десятки раз больше. А если посчитать с точки зрения военной целесообразности, что мы выполняем боевую задачу и наши ребята остаются живы - штурмовики-пехотинцы - то это вообще копейки, которые тратятся на Силы обороны на соответствующие подразделения", - отмечает Федоренко.

Он напомнил, что "Ахиллес" стал батальоном только 3 месяца назад и сейчас идет его комплектование.

"Это очень мощная огневая мощь, которая может закрывать широкую линию фронта. Сейчас сделан акцент на призыв гражданских, прохождение общевойсковой подготовки, специализированной, затем в рамках подразделения. В своем комплектовании мы пересекли уже "экватор", то есть люди уже есть на факту, но определенное количество групп, которые выполняют боевые задачи, приобретут способность где-то через месяц. Потому что те, люди, которые сейчас зашли, им надо поработать на боевое слаживание. Очень много заявок (получаем), мы можем отвечать некоторым до 3-х недель", - рассказал Федоренко.

Батальон "Ахиллес" - что известно

В настоящее время "Ахиллес" защищает Харьковскую область. По словам Юрия Федоренко, Силы обороны на Харьковском направлении перебирают тактическую инициативу на свою сторону. Он отметил, что РФ имеет большое количество раненых на направлении, что влияет на моральное состояние не только личного состава, но и потенциальных военных армии РФ. Так, больницы, которые находятся на территории РФ, в частности в Белгороде - заполнены почти до отказа.

Кроме того, военный также рассказал о количестве личного состава врага на этом направлении - сейчас группировка РФ составляет около 70 тысяч.

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