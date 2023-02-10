Эксперт вспомнил зиму 2022 года, когда даже подготовленные кадровые военные РФ не смогли взять Харьков штурмом.

Угрозы повторного наступления российских оккупантов на Харьков на сегодня нет, отметил военный эксперт Олег Жданов.

Вместе с тем Жданов уточнил, что угрозы в настоящее время нет, но вероятность повторения врагом такого сценария сохраняется.

"На сегодня в Белгородской области не формируется ударная группировка, чтобы наступать на Харьков… Могут быть провокации, ДРГ до взвода с целью сковывания наших сил на границе, 100% будут обстрелы – до тех пор, пока мы не получим более мощные системы ПВО и не постараемся защитить город. Но сегодня говорить, что завтра будет наступление на Харьков… это российская ИПСО, чтобы довести харьковчан до нервного срыва", - сказал Жданов.

Эксперт вспомнил зиму 2022 года, когда даже подготовленные кадровые военные РФ не смогли взять Харьков штурмом, и в итоге противнику пришлось обходить город.

"Кто будет брать? 10 тысяч человек, дивизия? Они, чтобы до Купянска попытаться дойти, три дивизии собрали. На сегодня угрозы штурма Харькова не существует. Вероятность есть, угрозы нет", - отметил Жданов.

Война новости – Россия пошла в наступление

Накануне Институт изучения войны констатировал начало нового наступления России на Луганскую область. Это согласуется с данными разведки, отмечавшей, что Путин приказал захватить Донбасс до марта.

Согласно сводке Генштаба, РФ пыталась штурмовать ВСУ сразу на пяти направлениях на востоке. Кроме того, ежедневно растут потери врага на фронте.

Последние недели политики и эксперты активно обсуждали цели будущих операций россиян. В Минобороны, например, не исключали, что Кремль попытается совершить большое наступление до 24 февраля – к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Вместе с тем в ЦРУ констатировали, что критический период в российско-украинской войне будет длиться не менее шести месяцев.

Запад, в свою очередь, сосредоточился за это время передать Украине более мощное вооружение, в том числе танки и дальнобойные снаряды. Киев также надеется получить от стран Европы современные истребители для проведения контрнаступления.

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