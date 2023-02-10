Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, а также позицию ПВО российских захватчиков.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 9 февраля, нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 10 февраля. Также авиацией нанесено четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления российских захватчиков, пять районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, а также позицию противовоздушной обороны.

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"Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 3 БпЛА противника. По предварительной информации, два типа "Орлан-10" и один "Орион"", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - что известно

Напомним, украинские военные уже почти год сдерживают полномасштабное вторжение россиян.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2023 года украинские защитники поразили военный аэродром во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Ликвидировано более 100 российских захватчиков. Ударом также поражен склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами противника и радиолокационная станция.

Между тем, 10 февраля ночью в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов написал, что в 4:00 утра были нанесены удары по городу. Он подтвердил информацию о том, что враг целился в объекты критической инфраструктуры.

А секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что по городу была осуществлена крупнейшая с начала полномасштабного вторжения атака. За час в Запорожье было зафиксировано 17 вражеских прилетов. Военные страны-террориста, атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

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