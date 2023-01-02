Впрочем, в ГУР Минобороны уверяют, что ни в одном из направлений им не удастся достичь своей цели.

Российский диктатор Владимир Путин не намерен заканчивать войну против Украины. По оценкам разведки, в 2023-м году враг может осуществить наступление одновременно с севера м востока, а также будет пытаться захватить всю Донецкую область.

Об этом сказал в комментарии "РБК-Украина" представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк. "Они понимают, что проигрывают, но завершения войны не планируют", – заявил военный.

По его словам, главный вопрос заключается в том, на каких территориях россияне планируют наступать в 2023-м году. Украинские разведчики пока не могут дать точных прогнозов, но предполагают, что новая атака произойдет на севере или востоке.

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Такие действия врага [новые наступления] предусматриваются и наши войска к этому готовы – сказал Черняк.

При этом представитель ГУР МО назвал маловероятным наступление из Беларуси, потому что там не сосредоточено достаточного количества вражеских сил и средств.

Черняк уверен, что в 2023-м россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в оккупированный Крым и захватить всю Донетчину. При этом, по его мнению, форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон, уже не удастся.

ВСУ мощно обновили потери России на войне: данные на 2 января

В новом 2023 году ВСУ не сбавляют темпов уничтожения российских оккупантов, пришедших в Украину с войной. В частости, за сутки ликвидировано 720 оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего с начала полномасштабной войны украинские защитники отправили на тот свет 107 тысяч 440 путинских военных.

В свежем отчете ISW говорится, что россияне не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций. Отмечается, что российские войска уже истощили запасы боеприпасов в Беларуси. Это является еще одним доказательством того, что возобновление крупномасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно.

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