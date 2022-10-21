Лукашенко отметил, что Беларусь скорректировала свои подходы к оснащению войск.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг подготовку к вступлению в войну против Украины на стороне России и проведение скрытой мобилизации в своей стране.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодня никакой войны. Нам она не нужна. Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", – заявил Лукашенко.

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В то же время он отметил, что Беларусь скорректировала подходы к оснащению войск в сторону модернизации, исходя из опыта войны России в Украине. Ранее у Беларуси были масштабные планы по оснащению войск на миллиарды долларов к 2030 году. Однако опыт войны в Украине показал, что военные предпочитают более простую, но модернизированную и надежную технику.

"Мы начали модернизацию танков. Будем ускоряться и усиливать", – добавил Лукашенко.

Угроза повторного наступления из Беларуси

Журналисты "Радио Свобода" проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под белорусским Гомелем и пришли к выводу, что там происходят активные изменения. Туда прибывают российские войска и новая техника.

Несмотря на это, аналитики ISW считают сценарий наступления из Беларуси на северо-западную часть Украины маловероятным в ближайшие месяцы.

В то же время американский историк-исследователь современной России, доктор исторических наук Юрий Фельштинский заявил, что Россия может нанести ядерный удар по Украине именно с территории Беларуси. Из-за этого Украина должна договориться с союзниками, чтобы ей дали разрешение наносить удары по территории Беларуси и России.

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