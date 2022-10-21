Юрий Фельштинский считает, что надо поскорее свергнуть режим Лукашенко.

Российский правитель Владимир Путин - опасный человек, который вполне может применить ядерное оружие.

Такое мнение озвучил американский историк-исследователь современной России, доктор исторических наук Юрий Фельштинский.

"Украина должна договориться с союзниками, чтобы ей дали разрешение наносить удары по территории Беларуси и России. Путин предпримет еще одну попытку захватить Киев, но она будет провальной. Украинская армия за эти 8 месяцев стала еще сильнее. Проблема вот в чем: Путин делает последнюю попытку выиграть войну конвенционным оружием. Первый эшелон своей армии он потерял, но мобилизовать определенное количество людей сможет", - сказал историк.

Фельштинский отметил, что армия оккупантов имеет преимущество - наносить удары с воздуха. А другой очень весомый козырь - ядерное оружие.

"Наиболее слабое звено - Беларусь. Надо начать наступательные действия в отношении Беларуси. У нас, у свободного мира, есть все основания свергнуть диктатора Лукашенко. Россия может нанести ядерный удар по Украине именно с территории Беларуси", - добавил Фельштинский.

Ядерное оружие РФ: угрозы Путина

Последний раз лидер Кремля угрожал Украине и миру применением ядерного оружия 21 сентября. Он тогда сказал следующее:

"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Иностранные эксперты считают, что Путин не собирается идти на деэскалацию и может применить ядерное оружие. Также была мысль, что Россия шантажирует, запугивает Запад ядерной войной.