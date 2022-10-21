Российское вторжение из Беларуси не сможет серьезно ухудшить украинские логистические линии, если не проникнет глубже на территорию Украины, чем весной.

Риск российского наступления из Беларуси на север Украины остается низким.

Об этом сообщается в новом отчете американского Института исследования войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что сценарий наступления из Беларуси на северо-западную часть Украины, чтобы прервать украинские линии поставок из западных стран-партнеров, остается маловероятным в ближайшие месяцы. Ведь российская армия не имеет возможности перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления.

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"Ближайшая украинская железная дорога с востока на запад проходит за 30 км от белорусской границы, а Припятские болота на севере Украины и Беларуси делают маневренную войну через международную границу в Волынской и Ривненской областях чрезвычайно сложной", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что автомобильная и железнодорожная сеть Украины имеет достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. Поэтому российское вторжение из Беларуси не сможет серьезно ухудшить украинские логистические линии, если не проникнет глубже на территорию Украины, чем это сделали россияне во время битвы за Киев, когда российские войска были намного сильнее. А сейчас их силы значительно деградировали, отмечают в ISW.

Повторное наступление из Беларуси

Войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси, откуда двинулись первые танки оккупантов на север Украины. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства. Однако весной украинские военные освободили север Украины от российских оккупантов. А в конце лета начали контрнаступление на юге Украины, и на востоке, освободив почти всю Харьковскую область.

Через полгода Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

Сейчас российские военные используют воздушное пространство Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

14 октября издание "Наша Нива" со ссылкой на свои источники сообщило, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

Журналисты "Радио Свобода" также проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под беларуским Гомелем и пришли к выводу, что там за последний месяц происходят активные изменения. Туда прибывают российские войска и новая техника.

20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что угроза наступления с территории Беларуси остается.

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