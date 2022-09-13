В ГУР надеются на объективную работу миссии ООН, если ее визит в Еленовку таки состоится.

В колонии оккупированной Еленовки Донецкой области улучшили бытовые условия для пленных накануне вероятного визита миссии ООН, который может состояться в ближайшее время.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает Суспильне.

По его словам, есть информация, что с недавних пор начали улучшать бытовые условия в колонии Еленовки.

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"Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне умеют делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной", - сказал Юсов.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области в результате взрыва было разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставок оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

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