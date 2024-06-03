На видео, которое появилось в соцсетях, оккупанты жестоко обращаются с украинскими военнопленными на Харьковском направлении.

Прокуратура открыла производство в связи с жестоким обращением россиян с украинскими военнопленными на Харьковском направлении.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что во время мониторинга социальных сетей, прокуроры выявили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военными со стороны оккупантов на Харьковском направлении.

Видео дня

"На видео видно, как российские военные наносят украинским бойцам телесные повреждения, а также имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных. Кроме того, на видеоролике оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР", - заявили в Офисе генпрокурора.

В ОГП отметили, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение. Сейчас принимаются меры, направленные на установление личностей пострадавших и военнослужащих ВС РФ.

Издевательства над украинскими военнопленными на Харьковщине - что известно

Российские захватчики распространили в сети видео с издевательствами над украинскими военнопленными. На нем можно увидеть, как четырех военнопленных ведут в колонне со завязанными глазами. Мужчин заставляли петь песню "Вставай, страна огромная". Их били ногами, от чего один из пленных падал. Военному угрожали убийством, если он не встанет, а затем один из оккупантов стрелял возле его головы. На этом видео завершалось.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на это и заявил, что такое могло произойти на Харьковском направлении.

"На видео зафиксированы избиени, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными - не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение", - написал он в своем Telegram-канале.

Лубинец обратился с официальными письмами в Международный Комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.

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