По словам Александра Коваленко, эти два типа самолетов смогут хорошо работать в тандеме.

Украина не может полностью защитить самолеты F-16 от российских систем ПВО, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Коваленко.

"Если мы говорим о самолете РЛС, то его защитить есть больше возможностей, чем F-16. Потому что он находится в глубокой тыловой зоне. Я не исключаю, что он вообще будет курсировать в центральной Украине или даже ближе к западной. В зависимости от высоты и объекта, его радиус действия - 300-500 км. У него большая зона безопасности, у F-16, ведь его надо задействовать в передовой зоне. И поэтому есть угроза, что будут задействованы средства ПВО или дальнобойные ракеты РФ", - пояснил Коваленко.

Он также добавил, что эти самолеты могут работать в паре для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Видео дня

"У F-16 широкая номенклатура средств поражения, как класса воздух-воздух, так и воздух-земля. Они отличаются модификацией, функционалом, расстоянием. Ракеты Aim-120 различных модификаций, воздух-воздух, которые можно использовать на расстоянии до 180 километров и как раз для них и нужны самолеты AWACS", - пояснил Коваленко.

F-16 для Украины: последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока неизвестно, разрешат ли Украине бить из истребителей F-16 по объектам на территории Российской Федерации.

Позже министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила Киев, что 24 истребителя F-16, которые Нидерланды намерены передать Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России.

Вас также могут заинтересовать новости: