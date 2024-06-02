Один из них имитировал расстрел украинского военного.

Российские захватчики распространили в сети видео с издевательствами над украинскими военнопленными. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что это могло произойти на Харьковском направлении.

"На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными - не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение", - написал он в своем Telegram-канале.

Лубинец обратился с официальными письмами в Международный Комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства. "Россия не соблюдает никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловеческие действия", - добавил он.

Видео дня

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что четырех украинских военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами. Мужчин заставляют петь песню "Вставай, страна огромная". Их бьют ногами, от чего один из пленных падает. Военному угрожают убийством, если он не встанет, а затем один из оупантов стреляет возле его головы. На этом видео обрывается.

Издевательства над пленными:

Как известно, россияне не впервые публикуют в сети доказательства бесчеловечного отношения к украинским пленным. Они показывали расстрелы военных и жестокие издевательства.

В апреле прошлого года было обнародовано видео жестокой казни украинского пленного. Российская пропаганда начала оправдывать это, заявив, что "войны без жестокости не бывает", поэтому оккупанта, который совершил это зверство, не осуждают.

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