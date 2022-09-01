ВСУ продолжают уничтожать запасы оккупантов и командные пункты.

На южном направлении украинские военные ведут против российских оккупантов позиционные бои и закрепляются на территориях.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что ВСУ продолжают уничтожать запасы и командные пункты россиян.

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"Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем держать под контролем транспортные пути, по которым они пытаются подтягивать резервы. Мы продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники, все, что касается уменьшения сил и мощностей врага", - пояснила Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, в ВСУ с иронией ответили на заявление России о том, что "контрнаступление с треском провалилось". Там отметили, что морально-психологическое состояние войска противника на правом берегу Херсонской области очень расшатано.

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