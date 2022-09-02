Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сегодня сбили российский беспилотник "Картограф" в небе над Николаевской областью.
Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
"2 сентября, около 09:00 в небе над Николаевщиной, зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро". На обнародованных фотографиях видна камера с 12-ю объективами, предназначенными для создания планов местности", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины ранее уже показывали момент уничтожения вражеского беспилотного летательного аппарата.
Ранее военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал об основных недостатках российских беспилотников "Орлан-10" и объяснил, какую они несут угрозу Вооруженным силам Украины.
Напомним, что директор турецкой компании Baykar Machine объявил о планах построить на украинском заводе новый реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma.
Ранее он заявлял, что Baykar Makina никогда не будет продавать свои беспилотники Bayraktar TB2 России.