Беспилотник имел камеру с 12-ю объективами, предназначенными для создания планов местности.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сегодня сбили российский беспилотник "Картограф" в небе над Николаевской областью.

Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"2 сентября, около 09:00 в небе над Николаевщиной, зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро". На обнародованных фотографиях видна камера с 12-ю объективами, предназначенными для создания планов местности", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины ранее уже показывали момент уничтожения вражеского беспилотного летательного аппарата.

Ранее военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал об основных недостатках российских беспилотников "Орлан-10" и объяснил, какую они несут угрозу Вооруженным силам Украины.

Напомним, что директор турецкой компании Baykar Machine объявил о планах построить на украинском заводе новый реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma.

Ранее он заявлял, что Baykar Makina никогда не будет продавать свои беспилотники Bayraktar TB2 России.

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