Дмитрий Лунин отметил, что получает немало жалоб на громкие и резкие звуки от автомобилей и мотоциклов, которые ездят без шумопоглотителей.

На Полтавщине запретили движение автомобилей и мотоциклов без глушителей.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, немало жалоб получает в чат-боте и соцсетях на громкие и резкие звуки от автомобилей и мотоциклов, которые ездят без шумопоглотители.

"Обращаются как жители области, так и люди, которые приехали к нам из других регионов. Поэтому Совет обороны Полтавщины запретил движение транспортных средств, которые используют в своей конструкции систему выпуска отработавших газов и другие выхлопные системы без шумопоглотителя", - отметил Лунин.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Киевсовет запретил на время войны ездить в столице на автомобилях без глушителей и запуск фейерверков.

Также Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг фейки о фейерверков и передвижения по Киеву на транспорте без системы шумопоглощения.

В Киевской городской военной администрации заявляли, что запрещено использование пиротехнических изделий на территории города, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры.

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