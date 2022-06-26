Запрет действует не там, где сейчас активные боевые действия.

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг фейки о фейерверках и передвижении по Киеву на транспорте без системы шумопоглощения.

Как отметили в ЦПД, запрет действует не там, где сейчас активные боевые действия.

"Киевсовет принял решение о запрете продажи фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории Киева. ... Сейчас зарегистрирован законопроект о запрете салютов и фейерверков на время военного положения по всей территории Украины", - отметили эксперты.

Также там объяснили, что не получится "просто заплатить штраф", если купил авто и снял глушитель.

"Киеврада запретила движение по столице транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до отмены режима ВС на всей территории Украины. ... Если есть переоборудование, которое нарушает раздел 31 ПДД, такое транспортное средство может быть изъято полицией на спецплощадку", - отметили в центре.

Как писал УНИАН, в Киевской городской военной администрации заявляли, что запрещено использование пиротехнических изделий на территории города, а также громкое пение, трансляция развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры.

Также в Киеве на время войны запретили продажу и запуск фейерверков, езду без глушителя.

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