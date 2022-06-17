В мэрии отмечают, что в условиях войны и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей столицы.

В Киеве запрещено использование пиротехнических изделий на территории города, а также громкое пение, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в своем Telegram-канале.

В опубликованном поручении председателя КГВА Николая Жирнова речь идет о соблюдении режима тишины в столице, поскольку в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Украины и ожидания ракетных ударов "несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева".

Полиции Киева поручено усилить контроль за нарушением правил соблюдения тишины в общественных местах относительно проведения салютов, фейерверков, других пиротехнических мероприятий, громкого пения.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете использования фейерверков в Украине. Она набрала 25 тысяч 297 голосов на сайте президента.

В петиции также предлагается закрыть в стране все магазины пиротехники, а нарушителей штрафовать на сумму от 15 тысяч гривен.

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