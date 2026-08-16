Украина начала избивать вглубь России британскими беспилотниками, – The Times

Украинские военные впервые начали использовать британские беспилотники для нанесения ударов на большие расстояния по российским НПЗ.

В течение последних шести месяцев Украина начала использовать британские беспилотники для нанесения ударов по целям на большом расстоянии вглубь территории России. Среди них – реактивный беспилотник Nyan, который испытывал Королевский флот Великобритании. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины.

По информации издания, Украина также использовала еще один британский беспилотник, производителя которого не называют из соображений безопасности. В то же время большинство дальних ударов украинские военные наносят с помощью беспилотников собственного производства.

"Вооруженные силы добились значительного успеха с британскими беспилотниками", – заявило высокопоставленное источник в украинских вооруженных силах.

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По данным The Times, британские беспилотники использовались для атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия вблизи Москвы, в Ярославле и Волгограде. Беспилотник Nyan также применялся для ударов по целям вблизи Белгорода.

Использование Украиной британских беспилотников может вызвать новую реакцию Москвы. Собеседники The Times предполагают, что Россия может усилить гибридную кампанию против Великобритании. По словам высокопоставленного источника в британском оборонном ведомстве, Москва уже проводит против страны кибератаки и шпионские операции.

В то же время британская сторона официально не подтвердила полный перечень беспилотников, которые могли быть переданы Украине и использованы во время ударов вглубь России.

Дальнобойные удары по России – последние новости

В последние недели Украина усилила кампанию дальних ударов по российской военной инфраструктуре и объектам, связанным с обеспечением российской армии. Цель таких атак – ослабить способность Москвы продолжать войну против Украины.

15 августа Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные нанесли удары по российской авиабазе Саваслейка и важному объекту "Роскосмоса" в Самарской области. По его словам, для этого применялись украинские ракеты "Фламинго".

Ранее, 4 августа, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял о нескольких ударах украинских беспилотников в промышленной зоне Новоселки.

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