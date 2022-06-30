Запрет будет действовать до завершения военного положения.

В Полтавской области запрещена продажа и использование салютов и прочей пиротехники для развлечений.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"В Полтавской области запрещено продавать и использовать салюты, фейерверки, петарды и другую пиротехнику для развлечений. Запрет будет действовать до завершения военного положения", - отметил он.

По словам Лунина, соответствующее решение принял Совет обороны области.

"Когда идет война, "шумные" развлечения с пиротехникой неуместны. Убежден, что переселенцы и жители Полтавщины уже наслушались таких звуков", - добавил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области и в Одессе с сегодняшнего дня запрещено использовать и продавать пиротехнические средства, в частности, петарды, салюты и фейерверки. В Одесской области с 30 июня также будет запрещено использовать транспортные средства, которые создают чрезмерный уровень шума при езде.

Перед этим в Киеве также запретили пиротехнические средства и движение шумных транспортных средств.

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