Запрещено движение по столице на автомобилях с системой выпуска отработавших газов, где отсутствует шумопоглотитель.

В Киеве на время войны запретили продажу и запуск фейерверков.

Об этом в своем Telegram сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Сегодня мы приняли решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве. И передвижение по городу автомобилей без глушителя. Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность. Так, первое решение предусматривает, что на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории города Киева запрещено реализацию (продажу, торговлю) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск", - сообщил мэр.

Кличко также рассказал о еще одном решении Киевсовета, которое касается автомобилей.

"Второе решение предусматривает запрет движения столицей транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработанных газов "прямострум" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины", - добавил он.

Ранее в Киевской городской военной администрации заявляли, что запрещено использование пиротехнических изделий на территории города, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры.

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