В то же время противник усилил огневое влияние и пытается сдержать наступление украинских войск.

На Харьковском направлении с 5 мая от российских оккупантов освобождены уже 23 населенных пункта.

Об этом во время брифинге сказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"На Харьковском направлении действиями наших войск, начиная с 5 мая текущего года, уже освобождены 23 населенных пункта. Противник усилил огневой влияние, пытается сдержать наступление наших войск и выход к государственной границе Украины", - отметил он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Харьков, снаряд попал в котельную Института проблем эндокринной патологии.

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