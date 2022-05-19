На Харьковщине продолжаются боевые действия высокой интенсивности.

Российские оккупанты утром обстреляли Харьков, снаряд попал в котельную Института проблем эндокринной патологии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

"Сегодня в четыре утра российские оккупанты снова коварно обстреляли Киевский район Харькова. Снаряд попал в котельную Института проблем эндокринной патологии. По предварительным данным, пострадавших нет", - отметил он.

Также было обстреляно село Циркуны Харьковского района. Повреждены два частных домовладения.

"Ночью госпитализировали 63-летнюю женщину, раненную в результате обстрела в Лозовском районе", - добавил глава ОВА.

Синєгубов подчеркнул, что на Харьковщине продолжаются боевые действия высокой интенсивности.

"Российские оккупанты пытаются удержать занятые рубежи на Харьковском направлении, провести контратаки. Наши защитники наносят врагу серьезные потери", - подчеркнул он.

Кроме того, Синєгубов сообщил, что на Изюмском направлении враг при поддержке артиллерии вел наступательные боевые действия в районе Большой Комишувахи. На отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отступить.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники продолжают успешно контратаковать на Харьковщине. 18 мая от российских оккупантов удалось освободить еще один населенный пункт в области. Харьков, по его словам, однако все еще страдает от обстрела оккупантов.

Позже он отметил, что около 20-25% территории Харьковской области сейчас находятся под российской оккупацией, но этот процент постоянно уменьшается.

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