За сутки в областные из-за российских обстрелов 15 человек получили ранения.

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов погибли 9 гражданских. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 7 декабря россияне убили 9 мирных жителей Донетчины: 6 в Курахово, 1 в селе Красногоровка, 1 в Ивановке и 1 в Бахмуте", - отметил он.

Кириленко уточнил, что еще 15 человек в области получили ранения.

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Председатель ОВА в очередной раз подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

7 декабря россияне ударили по городу Курахово Донецкой области. Оккупанты били по городу из РСЗО. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома.

Изначально сообщалось, что в результате обстрела погибли восемь гражданских лиц и пять получили ранения. Впоследствии число погибших возросло до 10.

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