Русские продолжают убивать захватчиков, которые отказываются идти в наступление.

Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 завербованных заключенных с оружием.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, оккупанты бросились искать дезертиров. По меньшей мере троих уже нашли и ликвидировали за побег.

"Мероприятия продолжаются. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись", - отмечает Генштаб.

Видео дня

Тем временем оккупанты планируют мобилизовать украинцев на временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

"Зэки" на службе в российской армии

Как сообщал УНИАН, по информации ГУР Минобороны Украины, в июле в РФ ввиду значительных потерь на войне в Украине и нехватки желающих идти на войну начали рекрутировать новобранцев среди осужденных.

В частности, это происходит в Республике Адыгея, а также в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. "Зэкам" обещают полную амнистию после подписания и исполнения контракта.

При этом статья, по которой был осужден конкретный человек-неважна, даже если это убийство или другие тяжкие преступления.

Также к сведению новобранцев доводили, что после набора добровольцев состав ЧВК будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач - установление контроля над дорогами на направлении Изюм – Славянск – Бахмут.

Как сообщал Генштаб ранее, российские оккупанты на Донбассе уничтожили своих дезертиров, большинство из которых были "зэками". Из 21 дезертира 13 - это лица, завербованные из мест лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости: