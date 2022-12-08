Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 завербованных заключенных с оружием.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, оккупанты бросились искать дезертиров. По меньшей мере троих уже нашли и ликвидировали за побег.
"Мероприятия продолжаются. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись", - отмечает Генштаб.
Тем временем оккупанты планируют мобилизовать украинцев на временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.
"Зэки" на службе в российской армии
Как сообщал УНИАН, по информации ГУР Минобороны Украины, в июле в РФ ввиду значительных потерь на войне в Украине и нехватки желающих идти на войну начали рекрутировать новобранцев среди осужденных.
В частности, это происходит в Республике Адыгея, а также в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. "Зэкам" обещают полную амнистию после подписания и исполнения контракта.
При этом статья, по которой был осужден конкретный человек-неважна, даже если это убийство или другие тяжкие преступления.
Также к сведению новобранцев доводили, что после набора добровольцев состав ЧВК будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач - установление контроля над дорогами на направлении Изюм – Славянск – Бахмут.
Как сообщал Генштаб ранее, российские оккупанты на Донбассе уничтожили своих дезертиров, большинство из которых были "зэками". Из 21 дезертира 13 - это лица, завербованные из мест лишения свободы.