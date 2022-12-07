Россия обстреляла город из РСЗО.

Количество погибших мирных жителей города Курахово Донецкой области, который российские оккупанты обстреляли из РСЗО в среду, 7 декабря, увеличилось до 10.

Как заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, атака россиян по городу была очень жестокой и абсолютно просчитанной.

"Донетчина – сегодня же российская армия нанесла удар по Курахово, очень жестоко, абсолютно просчитанно. Именно по мирным людям. По обычным людям. По рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому. В перечне погибших по состоянию на сейчас – десять человек, много раненых. Мои соболезнования родным и близким... Вечная память всем жертвам российского террора!", – отметил Зеленский.

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Ситуация на Донбассе

Донецкая область является одним из самых горячих районов ведения боевых действий. Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты области.

Так, россияне не оставили в Лимане Донецкой области после себя ни одной целой многоэтажки. Местные жители не имеют никаких коммуникаций и могут рассчитывать только на волонтеров. Город до сих пор находится под обстрелами.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал мнение, что украинский город Бахмут в Донецкой области станет тем городом, который истощит запасы артиллерийского боекомплекта у российских оккупационных войск.

В то же время аналитики Института изучения войны считают, что темпы контрнаступления Украины на Донбассе возрастут в ближайшие недели. Эксперты полагают, что ни российские, ни украинские военные не приостановят наступательные операции зимой – оптимальное время для войны с участием механизированных подразделений.

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