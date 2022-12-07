Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома и тому подобное.

Россия в очередной раз обстреляла Донецкая область. В городе Курахово, по которому рашисты били из РСЗО, в результате вражеского обстрела погибли восемь гражданских лиц, пять получили ранения.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома.

Кириленко подчеркнул, что рашисты обязательно будут отвечать за совершенные преступления. Однако это все равно, к сожалению, не вернет жизнь погибшим от агрессии РФ.

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"Российские оккупанты нанесли удар по центру. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. Очередное преступление русских на нашей земле - фиксируем его и преодолеваем последствия. Оккупанты за все будут держать ответ. Не вернуть только людей - искренние соболезнования их родным", - написал он.

В ОП также добавили, что известно уже о большем числе жертв. Враг обстрелял населенный пункт из реактивных систем залпового огня, погибли восемь гражданских.

Обстрелы Донецкой области

Сегодня, 7 декабря российские оккупанты ударили по центральной площади Ямполя Донецкой области, где люди получали гуманитарку. В результате обстрела ранены по меньшей мере три человека, повреждено административное здание и по меньшей мере семь жилых домов.

Кроме этого недавно рашисты обстреливали Курахово. 27 ноября РФ ударила по городу из артиллерии, в результате чего два человека погибли, еще один человек получил ранения.

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