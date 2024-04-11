По словам военного, тогда никто "не будет ловить на улице, а вы не будете говорить, что ваши права нарушают".

Во время войны военнообязанные украинцы должны сами прийти в военкомат, и "вас никто тогда не будет ловить на улице, а вы не будете говорить, что ваши права нарушают". Об этом РБК-Украина рассказал боец 105-го пограничного отряда имени князя Владимира Великого Юрий Василенко.

Он считает, что Украина сейчас находится не в той ситуации, когда кого-то надо спрашивать, хочет ли он идти на фронт, "если мы хотим не потерять страну".

"Например, некоторые те, кто не хотели сначала идти защищать Украину, а сейчас их города и села под оккупацией, и их теперь заставляют идти воевать против нас. Если допустить оккупацию новых территорий, это произойдет и там", - говорит военный.

По его словам, война - это не только штурмовики, есть много профессий в армии, где нужны люди: от водителей до инженеров.

"Также надо заменить мотивированных людей на фронте, которым нужен хотя бы небольшой отдых. У меня много знакомых уже два года без ротации. Друг два года под Бахмутом. Сейчас не время, когда надо размышлять, идти ли на войну", - отметил боец.

Он подчеркнул, что военному, который получил ранение и находится на реабилитации, важно видеть поддержку окружающих.

"Вижу, что все вокруг относятся очень хорошо. Если честно, ожидал чего-то худшего. Но сталкиваюсь только с положительным отношением. Нередко люди на улице в знак уважения прикладывают руку к сердцу, когда меня видят. ... Если вы идете по улице и видите военного - не стесняйтесь его поблагодарить. Ему точно будет очень приятно", - призвал Василенко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Накануне Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата.

Перед этим нардепы изъяли из документа норму о демобилизации. Она предусматривала увольнение со службы военных, которые в целом отслужили 36 месяцев во время действия военного положения.

Сейчас в законе о мобилизации нет ни одного определенного срока для демобилизации тех, кто защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: