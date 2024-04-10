Военный отметил, что сейчас есть более важные вещи, чем справедливость в отношении военнослужащих.

Из нового законопроекта о мобилизации убрали положения, которые регулировали вопросы демобилизации. Командир роты "Гонор" 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка назвал это несправедливым по отношению к воинам.

Как заявил Ябчанка в эфире Радио Свобода, за это ответственны не только нардепы, но и их избиратели, которые и предоставили народным депутатам полномочия.

"Не снимайте ответственность с себя: это мы их выбрали, а они не выполнили работу, которую должны были выполнить уже давно. Вот так я воспринимаю подавляющее большинство новостей, связанных с законом о мобилизации", - высказался военный.

Комментируя исключение положения о демобилизации из законнопроекта, Ябчанка сказал, что "это не честно по отношению к тем людям, которые воюют не первый год". В то же время он добавил, что сейчас есть и более важные дела, чем справедливость к военным.

"Важнее - это победить в этой войне", - отметил Ябчанка.

Законопроект о мобилизации: последние новости

Вечером стало известно, что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта.

Народный депутат Федор Вениславский сообщил, что с такой просьбой в Раду обратился Кабинет министров. Эти вопросы должны нормировать отдельно, в другом законопроекте.

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