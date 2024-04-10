Не будут мобилизовать тех, кто совершил преступления против основ нацбезопасности, изнасилование, умышленное убийство.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который дает возможность добровольной мобилизации заключенных.

За принятие в первом чтении проекта Закона "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности" (регистрационный номер 11079-1) проголосовал 281 народный депутат.

Законопроектом предусматривается добровольное участие осужденных в боевых действиях.

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Народный депутат Украины Елена Шуляк сообщила, что мобилизации не подлежат заключенные за преступления:

против основ национальной безопасности Украины;

умышленное убийство двух или более лиц, или соединенное с изнасилованием;

сексуальное насилие;

судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-1561, 258-2586, частью четвертой статьи 2861 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке.

"Общество должно понимать, что не все, кто находится за решеткой, являются криминально-асоциальными элементами. Многие среди заключенных оказались за решеткой из-за ДТП или финансовых преступлений, многие из них писали сотни писем с просьбой разрешить защищать родину, ведь имеют боевой опыт", - подчеркнула она.

Шуляк сообщила, что заключенный должен сначала подать соответствующее заявление на прохождение военной службы в учреждение, где отбывает наказание. После этого должен пройти медосмотр в тюрьме и тогда его данные попадают в ТЦК, где военная часть рассматривает возможность мобилизации.

После решения ТЦК происходит проверка в военно-врачебной комиссии, и только при условии, если физиологически-психическое состояние заключенного соответствует требованиям, его заявление вместе с пакетом документов поступает в суд, который принимает решение: удовлетворительное, или нет.

Шуляк отмечает, что если решение суда положительное, Нацгвардия доставляет осужденного в ТЦК, где формируют соответствующие специализированные подразделения воинских частей.

Согласно законопроекту, административный надзор за такими освобожденными будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают и этих людей будут брать на отдельный учет в воинской части.

Мобилизация осужденных

Как сообщал УНИАН, в Сухопутных войсках ВС Украины оценили, законно ли мобилизовать осужденных в армию через амнистию - вроде того, как сейчас поступает Россия.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что если осужденный сам изъявляет желание идти в ВСУ, то мобилизация этой категории украинцев - вполне нормальная вещь.

В то же время Тимочко подчеркнул, что вокруг вопроса - мобилизовать таких людей или нет - все еще продолжается общественная дискуссия.

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