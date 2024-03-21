Юноши должны прибыть на призывные участки для взятия на воинский учет.

В Одессе 16-17-летних юношей обязали прийти на призывные участки для постановки на воинский учет. Об этом говорится в заявлении ТЦК и СП Одесской области.

"На призывных участках ТЦК и СП Одесской области продолжается приписка юношей 2007 года рождения. Согласно действующему законодательству, все граждане, получившие повестку для приписки, должны прибыть на призывные участки районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки по месту жительства лично. Приписке подлежат все допризывники, проживающие на территории района или города", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в повестке также указан перечень документов, которые юноши должны подать лично на призывные участки.

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"Юноши должны прибыть на участки в срок, указанный в повестке. Если допризывник не может прибыть на участок в указанное время, на то должны быть уважительные причины", - предупреждают в военкомате.

Говорится, что приписная кампания нужна для взятия юношей на воинский учет, определения количества будущих военнообязанных, как много из них пригодны для военной службы, а также для установления их личных качеств, профессии, уровня образования.

Объясняется, что удостоверение о приписке к призывному участку выдается гражданам, приписанным к призывным участкам, которые по результатам прохождения комиссии по вопросам приписки признаны годными или временно непригодными к военной службе, или нуждающимися в лечении.

Уклонистов хотят объявлять в розыск

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко не исключает, что после третьего раза, когда человек не будет появляться по повестке, его будут объявлять в розыск по решению суда.

Он отметил, что это правительственные предложения, которые должен рассмотреть Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

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