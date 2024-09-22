В Москве признают, что немного перебрали с ядерными угрозами, и их больше никто не боится. Теперь надо искать новый инструмент реагирования.

В Кремле осознают, что их тактика запугивания Запада ядерным оружием теряет свою эффективность. Теперь Владимир Путин должен придумать какие-то новые инструменты для того, чтобы защитить свои "красные линии", пишет The Washington Post.

"Был перебор с ядерными угрозами. К таким заявлениям уже есть иммунитет, и они никого не пугают", - сказал изданию российский чиновник на условиях анонимности.

Российский ученый, приближенный к МИД, признал, что применение Россией ядерного оружия маловероятно, "поскольку это действительно приведет к недовольству среди партнеров России на Глобальном Юге, а также потому, что, очевидно, с военной точки зрения, это не очень эффективно".

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"Вся эта дискуссия о ядерном пороге преувеличивает угрозу такого типа эскалации и недооценивает возможность альтернативных вариантов. Поскольку Запад имеет глобальную военную инфраструктуру... можно найти много уязвимых мест", - добавил академик.

Показательная нерешительность США в отмене запрета на глубокие удары западным оружием по территории РФ в определенной степени успокоила Кремль. Растет ожидание, что разрешение на удары, если его вообще дадут, будет "очень ограниченным", говорят аналитики и российские чиновники. Однако на Путина все еще давят, чтобы он как-то ответил, если разрешение дадут.

"Есть понимание, что красные линии, проведенные Москвой, Западом игнорируются, и со стороны Москвы должны быть более весомые и существенные шаги, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений", - сказал российский академик.

Основательница французской компании политических консультаций R-Politik Татьяна Становая говорит, что глубокие ракетные удары по территории РФ действительно могут стать внутренней политической проблемой для Кремля, в отличие от других "красных линий", которые касались передачи Украине различных типов оружия.

"Для Путина это качественный сдвиг, который выводит ситуацию на новый уровень и за которым может последовать дальнейшее расширение", - говорит она.

Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже в Лондоне, предполагает, что на удары по территории РФ Москва может ответить диверсионными операциями против военных целей или другой инфраструктуры Запада там, где участие России будет трудно доказать. Например, Россия может начать тесное сотрудничество с йеменскими хуситами.

"Он не хочет прибегать к чему-то драматическому или резкому, в смысле ядерных или прямых боев между нашими войсками и его войсками, но [это] не означает, что ничего серьезного не произойдет", - считает Фридман.

Связанный с Кремлем политический аналитик Сергей Марков наоборот считает, что России "придется эскалировать", поскольку Запад уже научился не бояться российских "красных линий".

"Поскольку Россия уверена, что в какой-то момент удары по Москве обязательно будут, то нам нужно бить первыми", - сказал он, предполагая в частности возможность закрытия посольства Великобритании в Москве и даже удары по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются некоторые переданные Украине F-16.

Татьяна Становая в свою очередь отвергает вероятность таких ударов, пока ситуация для Кремля не будет действительно случаем отчаяния.

Однако Марков настаивает, что Путин мог бы усилить свои угрозы и разыграть "золотую карту", устроив эскалацию прямо перед ноябрьскими выборами в США, чтобы посеять в американцах реальный страх ядерной войны и чтобы они проголосовали за Дональда Трампа, который выступает за уступки России.

Становая считает, что пока что Путин и сам не знает, как ему защищать "красные линии".

Российские угрозы в адрес Запада

Как писал УНИАН, недавно спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил ударить баллистическими ракетами по Европарламенту в Страсбурге, если Украине позволят глубокие удары по территории РФ.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя также заявил, что разрешение Украине бить по РФ будет означать, что НАТО находится в состоянии войны с Россией.

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