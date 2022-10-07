Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных из РФ шлемами и бронежилетами.

Среди мобилизованных оккупантов, находящиеся на базе Новосибирского высшего командного училища, обеспечены военной формой не более половины.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует в оперативной информации по состоянию на 18:00 относительно российского вторжения.

В сообщении отмечается, что у врага есть существенные проблемы по материальному обеспечению мобилизационных мероприятий, проводимых военным руководством Российской Федерации.

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"Так, в начале октября из 8 тысяч отмобилизованных лиц, находящихся на базе Новосибирского высшего командного училища, обеспечено военной формой не более половины", - отмечают в Генштабе. При этом сказано, что мобилизованным оккупантам выдают только полевую форму и обувь, а остальную экипировку нужно купить за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь.

"Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами", - говорится в сообщении Генштаба.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил планы мобилизовать около 300 тысяч человек.

Недавно они объявили, что уже мобилизовано 200 тысяч человек. Однако в украинской разведке считают, что на самом деле мобилизовано меньше - более 100 тысяч.

В ГУР Министерства обороны Украины также сообщали, что мобилизованным россиянам не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

Кроме того, россияне жалуются в соцсетях, что вынуждены самостоятельно покупать необходимое.

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