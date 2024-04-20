По словам Малюськи, для осужденных, которые захотят добровольно мобилизоваться, будут создаваться отдельные подразделения.

Для заключенных, которые изъявят желание добровольно мобилизоваться в ВСУ, будут создаваться отдельные подразделения. Сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении Верховной Рады. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, украинское законодательство содержит определенные гарантии, которые обеспечат, чтобы имплементация закона была эффективной.

"В частности, это не только добровольная, то есть контрактная форма службы, но и создание отдельных подразделений, там где будут служить те, кто был освобожден из мест лишения свободы. Чтобы не было разного подхода, чтобы кто-то, вдруг выйдя из тюрьмы не оказался в "ужгородском котле", не выполняя свой воинский долг", - сказал чиновник.

Министр подчеркнул, что такие мобилизованные могут выполнять задачи, которые не связаны с применением оружия - в частности, строить фортификационные сооружения.

"Современная армия - это не только стрельба из автомата. Это много физической работы, которая не требует использования оружия 24 на 7. Я думаю, что такие подразделения могут выполнять работы по построению инфраструктуры, инженерных сооружений, защитных сооружений. Наши военные много копают, я думаю, что здесь наши "воспитанники" могут дать фору многим военным", - подчеркнул Малюська.

Мобилизация осужденных - последние новости

10 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который дает возможность добровольной мобилизации заключенных. "За" проголосовал 281 народный депутат. Согласно документу, мобилизация заключенных в Украине будет добровольной.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, мобилизация в Украине должна быть справедливой, поэтому призывать людей нужно не по социальному или профессиональному положению.

В то же время министр юстиции Денис Малюська сообщил, кого не возьмут на фронт. По его словам, Минюст не планирует предоставлять право мобилизоваться в армию заключенным, которые совершили преступления на службе, а также преступления против государственности.

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