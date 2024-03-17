Возможная мобилизация в Украине осужденных в центре внимания, в нашем государстве из таких лиц не могут образовывать батальоны или частные военные компании.
В украинском государстве мобилизационные мероприятия должны быть справедливыми, то есть каждый - потенциальный военнообязанный, и призывать нужно не по социальному или профессиональному положению, а как гражданина, поделился мнением глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко с "24 Каналом".
"Вопрос в том, как это рассматривают (мобилизацию заключенных, - Ред.). Просто распределять в воинских частях? Это обычные бойцы будут. Создавать какие-то батальоны заключенных? У нас нет заградительных отрядов. У нас не тоталитарная страна, у нас не могут тюремные батальоны создавать или частные военные компании из заключенных...", - отметил собеседник.
В центре внимания новости Украины о мобилизации - что стоит знать
13 марта стало известно, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона №11079, которым предусмотрено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы во время особого периода при условии подписания контракта.
Ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что в нашей стране стоит мобилизовать людей, которые осуждены за коррупцию, а также тех, кто нарушил правила дорожного движения. По мнению командира батальона "Свобода", майора Нацгвардии Петра Кузика, человека, который обворовывал армию, на войне могут застрелить свои же.